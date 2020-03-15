Tekirdağ'da otel yangını - Son Dakika

Tekirdağ'da otel yangını

Dumanlar tüm oteli sardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın Tekirdağ- Malkara yolu üzerinde bulunan bir otelin çatı katında meydana geldi. Otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın otelin tüm çatısını sardı. Yangının çıkması ile otel çalışanları ve otelde konaklayanlar güvenli bir alana alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için kısa sürede çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile dumanlar içerisinde kalan oteldeki çatı yangını söndürüldü. Olay yerine polis ve jandarma ekipleri de sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangın sonrası otelde maddi hasara meydana gelirken, yangında ölen ve yaralanan kimse olmadı.