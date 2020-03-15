Tekirdağ'da otel yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otel yangını - Son Dakika

Tekirdağ'da otel yangını

6 saat önce

Tekirdağ'da otel yangını Dumanlar tüm oteli sardı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da otel yangını

Dumanlar tüm oteli sardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın Tekirdağ- Malkara yolu üzerinde bulunan bir otelin çatı katında meydana geldi. Otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın otelin tüm çatısını sardı. Yangının çıkması ile otel çalışanları ve otelde konaklayanlar güvenli bir alana alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için kısa sürede çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile dumanlar içerisinde kalan oteldeki çatı yangını söndürüldü. Olay yerine polis ve jandarma ekipleri de sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangın sonrası otelde maddi hasara meydana gelirken, yangında ölen ve yaralanan kimse olmadı.

Tekirdağ'da otel yangını

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 22:54:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da otel yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]