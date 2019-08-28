Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada, otomobilden fırlayan Yunus Demirtaş (21) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ- İstanbul karayolunun Karaevli Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 NU 959 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan Yunus Demirtaş, çarpmanın şiddetiyle otomobilden dışarı fırladı. Demirtaş, üst geçidin ayaklarına çarpıp hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışıp ağır yaralanan Özcan B. ile Mert E., ise ihbar üzerine gelen sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Demirtaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.