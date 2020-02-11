Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin denize uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin denize uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Marmaraereğilisi ilçesi yakınlarında Aşıklar Tepesi diye bilinen alanda meydana geldi. İddiaya göre, 59 AAP 779 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle 25 metre yükseklikten denize doğru uçtu. Otomobilin deniz kenarındaki kayalıklara çakıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kayalıklara çakılan otomobil kağıt gibi ezilirken henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü feci şekilde can verdi. Şahsın cesedi yapılan uzun uğraşlar sonrası otomobilden çıkarılarak Marmaraereğilisi İlçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil Dağ/İHA)

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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