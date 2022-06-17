Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı

17.06.2022 07:59
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı

Tekirdağ Çorlu'da üniversite öğrencisi 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu.

Tekirdağ Çorlu'da üniversite öğrencisi 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş yüzerek karaya ulaştı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolundan bağlanan Çorlu Mühendislik Fakültesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyrederken farkülte yoluna giren Berkay Tatar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Çorlu deresine uçtu.

Akıntıya rağmen yüzerek çıktılar

Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Berkay Tatar, yolcu olarak bulunan arkadaşları Hüseyin Kösem ve Yiğit İtah'a da yardım etti. 3 arkadaş, deredeki akıntıya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başardı.

Yaralanan yolculardan Hüseyin Kösem, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağlayan sürücüyü trafik polisi teselli etti

Sürücü Berkay Tatar, olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Gözyaşlarına boğulan sürücü Tatar'ı teselli eden trafik polisi, "Sıkma canını, hepiniz hayattasınız. Önemli olan cana bir şey gelmesin" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı
Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı

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Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı Tekirdağ'da LPG'li otomobilde korkutan yangın Tekirdağ'da LPG'li otomobilde korkutan yangın
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tatar, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü: Araçtaki üç kişi yüzerek karaya çıktı - Son Dakika
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