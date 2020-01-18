Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Makara ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Makara ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Erdem idaresindeki 34 HJ 825 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi rampasında tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Erdem, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu 88 TL'ye son model araç sahibi oldular Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı