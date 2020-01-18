Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Makara ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Makara ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Erdem idaresindeki 34 HJ 825 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi rampasında tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Erdem, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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