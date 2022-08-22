Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

22.08.2022 09:42

Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk hafif yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Karanfil 4. Sokak ile Yayla Sokak ayrımında meydana geldi. Karanfil 4. Sokak'tan Güngören Caddesi istikametine seyreden 16 yaşındaki sürücü E.A.Ç. idaresindeki motosiklet ile Yayla Sokak'tan Ormancı Sokak istikametine seyreden otomobil çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı N.Ö. yaralandı. Yaralı iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü E.A.Ç.'nin sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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