Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Zafer Bal idaresindeki 34 LJ 3372 plakalı otomobil ile Kerim B. yönetimindeki 34 AAN 667 plakalı minibüs, Vakıflar Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

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