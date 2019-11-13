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Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
6 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Zafer Bal idaresindeki 34 LJ 3372 plakalı otomobil ile Kerim B. yönetimindeki 34 AAN 667 plakalı minibüs, Vakıflar Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Sürücü Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma, minibüs sürücüsü Kerim B'yi gözaltına aldı.
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