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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Zafer Bal idaresindeki 34 LJ 3372 plakalı otomobil ile Kerim B. yönetimindeki 34 AAN 667 plakalı minibüs, Vakıflar Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Sürücü Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, minibüs sürücüsü Kerim B'yi gözaltına aldı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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