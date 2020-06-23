Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Kaza yerine gelince otomobilde puset gören ekipler, otluk alanda arama yaptı. Yaralıların yakınlarına ulaşılınca bebeğin evde olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Tekirdağ- İstanbul yolunun Karaevli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan gelip, Tekirdağ yönünden yola çıkan Kubilay K. yönetimindeki 34 CJH 102 plakalı otomobil ile İstanbul tarafından Tekirdağ yönüne hızla giden Emrah Ö.'nün kullandığı 23 DS 403 minibüs çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Kubilay K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralanırken, Elmas Yılmaz (61) ise yola fırlayarak hayatını kaybetti. Minibüsteki sürücü Emrah Ö. ve 5 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Elmas Yılmaz'ın cansız bedeni de hastane morguna götürüldü.

PUSETİ GÖREN EKİPLERİN 'BEBEK' ENDİŞESİ

Otomobilin içinde puset gören ekipler, bebek olabileceği şüphesiyle otluk alanda arama yaptı. Kazada yaralananların yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri, araçta puset olduğunu söylerken, bebeğin evde bulunduğunu öğrendi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün otomobile çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.