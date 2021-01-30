Kazada minibüs sürücüsü İ.D. ile aynı araçta bulunan Fatma K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A'nın kullandığı 06 ACV 288 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 59 LE 977 plakalı minibüs, Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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