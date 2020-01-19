Tekirdağ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Hayrabolu istikametinde giden Özcan Sakarya idaresindeki 22 BG 400 plakalı tır ile Dambaslar yol kavşağından ana yola çıkış yapan Ferdi Ocak idaresindeki 34 AED 978 plakalı otomobil Çene Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ocak ile araçta yolcu olarak bulunan Serhat Bebe (15), Samet (13) ve Fatih Ocak (50) ile Yunus Kaplan (25) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.