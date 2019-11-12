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Tekirdağ'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Çetin K. yönetimindeki 59 TU 213 plakalı otomobil, cezaevi kavşağında park halindeki 59 YF 358 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, sürücü Çetin K. ile otomobilde bulunan Ali İhsan K. (8) ve Şenol A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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