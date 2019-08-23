Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

58 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malkara ilçesinden Tekirdağ istikametine giden S.S'nin kullandığı 34 EJ 628 plakalı otomobil, Bağlar rampasında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü S.S ile araçtaki A.B. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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