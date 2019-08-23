Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
58 dakika önce
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:38 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinden Tekirdağ istikametine giden S.S'nin kullandığı 34 EJ 628 plakalı otomobil, Bağlar rampasında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü S.S ile araçtaki A.B. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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