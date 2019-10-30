Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'da otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

58 dakika önce

Malkara ilçesinde otomobilin su kanılana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde otomobilin su kanılana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ yönüne giden Hüseyin Taşan (61) idaresindeki 59 LR 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yörük Mahallesi yol ayrımında, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki eşi Ayşe Taşan (56) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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