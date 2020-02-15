Tekirdağ'da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

6 saat önce

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, System.String[]

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Tekirdağ- İstanbul karayolu Karaevli köyü altı mevkiinde 14. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 05.25 sıralarında A.Ç. idaresindeki 59 EC 946 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyrettiği esnada aracının su kanalına uçtu. Aracın ön kısmı menfeze çarparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle aracın sürücüsü A.Ç. ve yanında bulunan S.K. hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazeler savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Volkswagen, egzoz manipülasyonunda tüketicilere 830 milyon euro teklif etti
18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]