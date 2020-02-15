Tekirdağ'da otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Tekirdağ- İstanbul karayolu Karaevli köyü altı mevkiinde 14. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 05.25 sıralarında A.Ç. idaresindeki 59 EC 946 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyrettiği esnada aracının su kanalına uçtu. Aracın ön kısmı menfeze çarparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle aracın sürücüsü A.Ç. ve yanında bulunan S.K. hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazeler savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ