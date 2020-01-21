Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Nuri A. (47) idaresindeki 59 AAG 505 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Nuri A. ile araçtaki diğer iki kişi Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen polis ekipleri kaza bölgesinde incelemede bulundu. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:26 Kaynak: İHA
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