Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan K'nin kullandığı 59 TD 075 plakalı otomobil, Tekirdağ- Hayrabolu kara yolu, Karadeniz Mahallesi'nde, Ünver Ö'nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan, aynı aileden Batuhan, Pelin, Selin, Aysel ve Özkan K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Tekirdağ-Hayrabolu kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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