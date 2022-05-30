Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı

30.05.2022 22:34

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hızla üst geçidin ayağına çarpan otomobilin motoru fırlarken, araçtan kopan parçalar ise çevredeki bir aileden 4 kişiyi yaraladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hızla üst geçidin ayağına çarpan otomobilin motoru fırlarken, araçtan kopan parçalar ise çevredeki bir aileden 4 kişiyi yaraladı. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Barış ve Özgürlük Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 59 AEC 293 plakalı otomobil, iddiaya göre 170 kilometre hızla yolun üzerinde bulunan üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yolun ortasına fırlarken, araçtan kopan parçalar ise çevrede bulunan 4 kişilik bir aileyi yaraladı. Üst geçidin ayağına çarpan otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın etkisiyle aracın sürücüsü M.A. ve aynı araçta bulunan Y.E.A. yaralandı.

KADRAN 120'DE TAKILI KALDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen vatandaşlar ve ekipler olay yerinde metrelerce etrafa savrulan otomobilin parçalarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Çarptığı üst geçidin ayağını yamultan otomobilin kadranının 120'de takılı kalması ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, 4 KİŞİLİK AİLE AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan 2 yaralı hastaneye sevk edildi. Araçtan uçan parçaların etkisiyle çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 4 kişilik ailenin tedavisi ise ayakta yapıldı. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde inceleme ve araştırma işlemleri başlattı. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobilin ve yolun ortasında fırlayan otomobile ait motorun yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.

"GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY MOTORUNUN DÜŞMESİ"

Kazanın görgü tanığı vatandaşlar, "170 kilometre hızı vardı garanti veririm. Çünkü ben çocuk parkının oradaydım, orada bir korna sesi duydum ışıkların orada. Ondan sonra kafamı çevirmemle beraber bir fren, bir gümbürtü. Buraya gelmem benim en fazla 3-5 dakika sürsün. Gördüğüm tek şey motorunun düşmesi başka bir şey göremedim. Oraya bir çarptı, uçtu. Ben duydum ve de çok hızlıydı. Aşırı derecede hızlıydı. Çok aşırı hızlıydı" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı - Son Dakika


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