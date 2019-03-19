Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Otomobil Üst Geçit Merdivenlerine Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobil Üst Geçit Merdivenlerine Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Otomobil Üst Geçit Merdivenlerine Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kapaklı- Saray yolunun karayolu Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı istikametine giden Emrah Ergenç yönetimindeki 54 BP 189 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin merdivenlerine çarptı. Şiddetli çarpmada sürücü Emrah Ergenç ile yanında bulunan D.Ç., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Emrah, Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 01:53:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Otomobil Üst Geçit Merdivenlerine Çarptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]