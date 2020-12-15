Otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Araçtaki M.G. ve R.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, ilçede uygulama noktasında durdurulan otomobilde, poşette 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ 'da uygulama noktasında durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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