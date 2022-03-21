Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

21.03.2022 12:08
Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada 1 kilogram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Sürücü H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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