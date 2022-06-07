Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da otomobilde 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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