Tekirdağ'da otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede denetimlerini sürdürürken durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan İ.K, G.K. ve N.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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