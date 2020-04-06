Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Tekirdağ'da otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Haliç Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Aramada 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, sürücü H.K. ile araçtaki A.K'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:46 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var