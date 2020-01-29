Tekirdağ'da otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Tekirdağ'da otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü H.B, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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