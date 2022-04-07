Tekirdağ'da otomobile çarptıktan sonra yanan tır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobile çarptıktan sonra yanan tır kullanılmaz hale geldi

07.04.2022 16:27
Tekirdağ'da otomobile çarptıktan sonra yanan tır kullanılmaz hale geldi

Süleymanpaşa ilçesinde önünde seyreden araca çarptıktan sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Süleymanpaşa ilçesinde önünde seyreden araca çarptıktan sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, P 40912 plakalı tır, Nusratfakı Mahallesi'nde önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla tırdan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

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Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Seyir halindeki tır alev alev yandı Seyir halindeki tır alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobile çarptıktan sonra yanan tır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobile çarptıktan sonra yanan tır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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