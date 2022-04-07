Tekirdağ'da otomobile çarptıktan sonra yanan tır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde önünde seyreden araca çarptıktan sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, P 40912 plakalı tır, Nusratfakı Mahallesi'nde önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla tırdan çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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