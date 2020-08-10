Tekirdağ'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yabancı plakalı bir otomobilin çarptığı baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı yabancı plakalı bir otomobil, Aşağısevindikli Sağlık Ocağı önünde yürüyen Mustafa T. ve oğlu Efe T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul yere düşerek yaralandı. Yabancı plakalı otomobil sürücüsü ise, durarak yardım çağırmak yerine kaçmayı tercih etti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza bölgesine gelen Muratlı Jandarma ekipleri ise, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ