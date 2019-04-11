Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu mevkisinde, M.T. (26) idaresindeki 39 AS 596 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nehir Tuna'ya (9) çarptı.

Başından ve kolundan yaralanan Tuna, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:23 Kaynak: AA
Malkara, Tekirdağ, Güncel
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