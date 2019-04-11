Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:23 Kaynak: AA
'ın Malkara
ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu mevkisinde, M.T. (26) idaresindeki 39 AS 596 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nehir Tuna'ya (9) çarptı.
Başından ve kolundan yaralanan Tuna, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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