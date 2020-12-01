Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 59 JG 311 plakalı otomobil, Çorlu- Çerkezköy yolu ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tunahan Karakoç'a (24) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika