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Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Kadın ve Köpeği Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Kadın ve Köpeği Hayatını Kaybetti

15.11.2023 10:16  - Güncelleme: 10:18

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, köpeğiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazada kadın ve köpeği hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da köpeğiyle birlikte karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası kadın köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Kaza, Ergene ilçesi Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Lüleburgaz istikametine seyreden İ.S. yönetimindeki 59 ZG 021 plakalı otomobil, köpeğiyle birlikte gezintiye çıkan Gülşah Mete'ye (33) karşıya geçerken çarptı.

Kaza sonrası genç kadın, köpeğiyle birlikte metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Köpek de olay yerinde öldü.

Sürücü İ.S. ifadesi alınmak üzere Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Kadın ve Köpeği Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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