Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Öz'ün öldüğünü belirledi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AGR 455 plakalı otomobil, Tekirdağ- Muratlı kara yolu Kayı Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Öz'e (85) çarptı.

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