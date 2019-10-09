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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AGR 455 plakalı otomobil, Tekirdağ- Muratlı kara yolu Kayı Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Öz'e (85) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Öz'ün öldüğünü belirledi.

Ceset, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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