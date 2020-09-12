Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ istikametinden Malkara ilçesine giden Ertuğrul S. yönetimindeki 59 AJ 661 plakalı otomobil, Mahramlı Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sezgin Kılıç'a (35) çarptı.
Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Ertuğrul S, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:31 - Kaynak: AA
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