Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Emrah U. idaresindeki 34 JJ 6178 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi Işıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Dönmez'e (39) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dönmez'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü Emrah U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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