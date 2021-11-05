Tekirdağ'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
F.A. yönetimindeki 59 AJ 674 otomobil, Değirmenaltı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi S.A'ya (18) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası S.A, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan S.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü F.A, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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