Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İbrahim Aynuz idaresindeki 41 NH 742 plakalı otomobil, Tekirdağ- İstanbul
kara yolunun Gazioğlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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