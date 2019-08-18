Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

37 dakika önce

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İbrahim Aynuz idaresindeki 41 NH 742 plakalı otomobil, Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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