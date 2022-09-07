Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı

07.09.2022 19:26
Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı

Tekirdağ'da otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı ticari aracın yandan 2 teker üzerinde durup tekrar doğrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan beyaz köy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.H. idaresindeki 34 YHT 33 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olup benzinliğe girmek isteyen E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilecek konuma gelen hafif ticari araç, bir süre yandan 2 teker üzerinden ilerleyerek tekrar doğrulup savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Otomobil hurdaya döndü, sürücü ve eşi hafif yaralandı Otomobil hurdaya döndü, sürücü ve eşi hafif yaralandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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