Tekirdağ'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Malkara'dan Tekirdağ'a seyir halinde olan Metin Demir (60) idaresindeki 59 LZ 448 plakalı kamyona, sanayi çarşısı mevkinde Hüsnü Gökhan Can (42) idaresindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada sürücü Can ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Bihter Can (42) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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