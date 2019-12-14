Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mesut Ö. idaresindeki 34 HN 4563 plakalı otomobille Eren Konukcu'nun (16) kullandığı 59 ABE 022 plakalı motosiklet, Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Üniversite kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan Konukcu, ambulansla kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konukcu'nun, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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