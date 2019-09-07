Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çorlu-Tekirdağ yolu Işıklar mevkisinde, Tekirdağ istikametine seyir halindeki Recep Güler idaresindeki 59 FL 470 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, Arzu Konyalı'nın kullandığı 39 LA 339 plakalı ciple çarpıştı.

Sürücüler Güler ve Konyalı ile cipte bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Recep Güler, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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