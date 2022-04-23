Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

23.04.2022 23:25
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 34 DLJ 312 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında M.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler İ.D. ve M.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan D.Ş, D.İ, A.İ, M.İ, K.T. ve S.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

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Otomobil, Tekirdağ, Yeniköy, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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