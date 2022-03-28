Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

28.03.2022 13:30
Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hakan Karakuş idaresindeki 59 TM 258 plakalı otomobil, Avantaj ışıklar mevkisinde Ö.S. yönetimindeki 59 ACM 316 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki oğlu Salih Karakuş (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Karakuş hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü Ö.S'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Tekirdağ, Otomobil, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika


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