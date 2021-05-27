Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Öte yandan yaralıların bir yakınlarının nikahına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Saray'daki hastanelere kaldırıldı.

Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti