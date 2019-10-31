Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seçkin Şentürk'ün kullandığı 59 ZP 524 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Ahenk Caddesi'nde, Yusuf Kabalı idaresindeki 59 SE 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kabalı ile yanındaki kardeşi Ferdi Kabalı, araçta sıkıştı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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