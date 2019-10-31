Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
7 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Seçkin Şentürk'ün kullandığı 59 ZP 524 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Ahenk Caddesi'nde, Yusuf Kabalı idaresindeki 59 SE 575 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Kabalı ile yanındaki kardeşi Ferdi Kabalı, araçta sıkıştı.
Sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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