Tekirdağ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Hayrabolu - Alpullu yolu üzeri Lahana Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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