Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 19.00 sularında Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray istikametinden Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden 22 UP 322 plakalı otomobilin sürücüsü, Üsküdarbaba mevkiinde virajı alamayıp karşı yönden gelen 22 NE 832 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 22 UP 322 plakalı otomobilde bulunan Azmi B., Nedime B., İlkay P. ve diğer otomobilde bulunan Ulaş A. ve Filiz A. yaralandı. Yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen trafik ve itfaiye ekipleri yol ve araç güvenliğini sağlarken, kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerin çekici vasıtasıyla kaza yerinden çekilmesiyle trafik akışı normal seyrine döndürüldü. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:31 Kaynak: İHA

Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
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