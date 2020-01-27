Tekirdağ'da otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 59 RU 577 otomobil ile Özkan K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil Çerkezköy - Kapaklı yolu Yünsa kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Mehmet E. ile 59 RU 577 plakalı otomobilde bulunan Raziye Milli ve Ebru Karakuş yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Mehmet E'nin 109 promil alkollü olduğu öğrenildi.
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