Tekirdağ'da otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 59 RU 577 otomobil ile Özkan K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil Çerkezköy - Kapaklı yolu Yünsa kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet E. ile 59 RU 577 plakalı otomobilde bulunan Raziye Milli ve Ebru Karakuş yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Mehmet E'nin 109 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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