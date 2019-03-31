Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı
40 dakika önce
Tekirdağ'da oy verme işlemi başladıTEKİRDAĞ - 31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağlılar oy vermek için sandık başında.
Tekirdağ
'da oy verme işlemi başladı
TEKİRDAĞ - 31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağlılar oy vermek için sandık başında.
31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye
'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde uyanan bazı vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tutarak oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da seçim nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Tekirdağ genelinde 749 bin 926 seçmen bugün sandık başına gidecek.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler