Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı

Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı

40 dakika önce

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladıTEKİRDAĞ - 31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağlılar oy vermek için sandık başında.

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

TEKİRDAĞ - 31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağlılar oy vermek için sandık başında.
31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde uyanan bazı vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tutarak oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da seçim nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Tekirdağ genelinde 749 bin 926 seçmen bugün sandık başına gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Genel
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