Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı

Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı

1 saat önce

31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı.

Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı.

31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde uyanan bazı vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tutarak oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da seçim nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Tekirdağ genelinde 749 bin 926 seçmen bugün sandık başına gidecek.

Bin 879 polis görev başında

31 Mart Seçimleri kapsamında vatandaşlar huzur içinde oy işlemlerini gerçekleştirirken, Tekirdağ genelinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 879 polis de görev başında güvenliği sağlıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Türkiye, Tekirdağ, Güncel
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