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Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandıTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.

Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.

Şarköy ilçesi açıklarında sabah avlanmak Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına pamuk cinsi 2 tane köpek balığı takıldı. Tekirdağ'a getirilip, balık tezgahında sergilenen köpek balıkları vatandaşların büyük ilgisini çekti. Biri 2 metre 60 santim ve 150 kilo, diğeri 2 metre 40 santim ve 110 kilo olan balıkların temizlendikten sonra satışa sunulacağı belirtildi. Bazı vatandaşların köpek balıklarıyla fotoğraflar çektirdiği görüldü.

Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandı

Marmara Denizi, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
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