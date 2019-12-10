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Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandıTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da pamuk cinsi 2 köpek balıkları yakalandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.
Şarköy ilçesi açıklarında sabah avlanmak Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına pamuk cinsi 2 tane köpek balığı takıldı. Tekirdağ'a getirilip, balık tezgahında sergilenen köpek balıkları vatandaşların büyük ilgisini çekti. Biri 2 metre 60 santim ve 150 kilo, diğeri 2 metre 40 santim ve 110 kilo olan balıkların temizlendikten sonra satışa sunulacağı belirtildi. Bazı vatandaşların köpek balıklarıyla fotoğraflar çektirdiği görüldü.
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