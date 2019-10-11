Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı

Tekirdağ'da park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde iki aile arasında at arabasını park etme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Canan Bayduncu, Yaşar Demirel ile 1 yaşındaki A.B, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, Erdoğan K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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