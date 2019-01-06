Tekirdağ'da Park Halindeki 3 Halk Otobüsü Yandı
45 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki 3 özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde park halindeki 3 özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi
'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında çıkan yangın alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsüne sıçradı. Otobüsler alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:46 Kaynak: DHA
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